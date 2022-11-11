إيلون ماسك لموظفيه: إفلاس تويتر غير مستبعد

أبلغ المالك الجديد لموقع "تويتر"، إيلون ماسك في رسالة عبر البريد الإلكتروني موظفيه، أن إفلاس الشركة أمر غير مستبعد، وحذرهم من خسارة الشركة مليارات الدولارات العام المقبل.

وقال ماسك في أول خطاب له لموظفي الشركة بعد استحواذه عليها مقابل 44 مليار دولار إن الإفلاس أمر وارد مالم تبدأ الشركة تحقيق عائدات مالية أكبر.

جاءت التحذيرات وسط بداية مضطربة لماسك في الشركة، حيث قام بفصل نصف موظفي تويتر وطرد معظم كبار المديرين التنفيذيين في غضون أسبوعين من توليه المنصب، وأمر باقي الموظفين بالتوقف عن العمل من المنزل.

وأصدر ماسك تحذيرات صارمة في خطابه للموظفين، وقال: ينبغي على الموظفين أن يستعدوا لنظام عمل 80 ساعة كل أسبوعين.

وبعث ماسك مساء الأربعاء بأول رسالتين على مستوى الشركة إلى موظفيه، يأمرهم فيها بالعودة إلى المكاتب فوراً والعمل لمدة لا تقل عن 40 ساعة أسبوعياً، كما حذرهم من أوقات عصيبة مقبلة.

كما ألغى العديد من الامتيازات في المكاتب، على غرار الأكل المجاني، كما أنهى المرونة المقدمة للموظفين بالعمل عن بعد.

وقال ماسك للموظفين: "إذا كنتم لا تريدون القدوم للمكاتب، فاستقالتكم مقبولة".

يذكر أن ماسك كان استحوذ على "تويتر"، أواخر الشهر الماضي أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 44 مليار دولار.