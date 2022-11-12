"توساش" التركية تشارك في معرض الدفاع الدولي بباكستان

قالت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، إنها ستشارك في منتدى ومعرض الدفاع الدولي "IDEAS 2022"، الذي سيقام بمدينة كراتشي الباكستانية في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكرت الشركة في بيان، السبت، أن المعرض الذي يقام نسخته الـ11 هذا العام، سيشهد مشاركة شركات من 45 دولة.

وأضاف البيان أن الشركة ستلتقي الوفود الزائرة لجناحها في المعرض، لتطلعهم على منتجاتها وأنشطتها التعاونية.

وأشار البيان إلى أن الشركة وقعت العديد من اتفاقيات التعاون مع باكستان خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تعرض الشركة مروحيات "أتاك"، و"غوك باي"، وطائراتها المسيرة من طراز العنقاء، وآق صونغور، وقمرها الصناعي للاتصالات من الجيل الجديد.

وكان مدير عام شركة "توساش" تمَل كوتيل قال في تصريحات صحفية، الجمعة، حول الإقبال على منتجات الشركة بمعرض ومنتدى الدفاع 2022 الذي أقيم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة بين 2 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال إن تطلعات الشركة عالية فيما يتعلق بتصدير المنتجات إلى دول آسيا والمحيط الهادئ.