صادرات المنسوجات التركية تحقق رقماً قياسياً بعد بلوغها أكثر من 8.5 مليار دولار

سجلت تركيا رقماً قياسياً في صادرات قطاع النسيج ومواده الخام بعد بلوغها 8 مليارات و720 مليون دولار في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري 2022.

وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، التي نشرتها وكالة الأناضول، أن قطاع النسيج سجل زيادة بنسبة 5.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

وجاءت إسطنبول أولاً في صادرات القطاع في أكتوبر الماضي بـ 361 مليون دولار، تلتها ولاية غازي عنتاب بـ 137 مليوناً، فيما احتلت بورصة المركز الثالث بـ 107 ملايين دولار.

واحتلت إيطاليا صدارة الدول الأكثر استيراداً للمنتوجات النسيجية التركية وموادها الخام في الأشهر العشرة الأولى بـ 71 مليون دولار، وتلتها بلاروسيا بـ 53 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ 41 مليون دولار.

أما الصادرات الإجمالية لتركيا في أكتوبر/تشرين الأول فسجلت زيادة بنسبة 2.8 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ 21.3 مليار دولار، محققة رقماً قياسياً عند النظر لصادرات الشهر العاشر في الأعوام السابقة.

كما أظهرت البيانات زيادة إجمالي الصادرات في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول بنسبة 15.4 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 209.5 مليارات دولار.