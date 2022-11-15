12.3 مليار دولار صادرات تركيا من قطاع المعادن

حققت الصادرات التركية من قطاع المعادن الحديدية وغير الحديدية، 12.3 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2022.

وأوضح بيان صادر عن اتحاد مصدري المعادن الحديدية وغير الحديدية بإسطنبول، الثلاثاء، أن حصة القطاع خلال الفترة المذكورة في إجمالي الصادرات التركية بلغت 5 %.

وأضاف أن قيمة صادرات القطاع بلغت 12.3 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 22 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021.

وزادت صادرات قطاع المعادن في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 2.8 % مقارنة بالشهر نفسه من 2021، وبلغت قيمتها 1.06 مليار دولار، بحسب البيان.

واحتلت ألمانيا المركز الأول، على صعيد الدول الأكثر استيراداً، تلتها إيطاليا ثم الولايات المتحدة.