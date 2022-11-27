9 مليارات دولار مبيعات "الجمعة السوداء" في الولايات المتحدة

بلغ إجمالي مبيعات الجمعة السوداء في أسواق الولايات المتحدة، 9.12 مليارات دولار صعوداً من 6.6 مليارات دولار في 2021، بحسب تحليل لشركة "أدوبي أناليتكس" الأمريكية.

وقالت "أدوبي أناليتكس" في تقرير صادر عنها، السبت، إن التسوق عبر الإنترنت سجل زيادات متصاعدة على حساب التسوق القائم على زيارة المتاجر، منها 48 % من المبيعات تمت من خلال الهواتف الذكية.

وبينما كانت متاجر التجزئة في السوق الأمريكية تترقب أعداداً كبيرة من المتسوقين، إلا أن الحركة الفعلية كانت أقل، لأسباب مرتبطة بدرجات الحرارة المتدنية في بعض الولايات الرئيسة، بحسل تقرير الشركة.

وأشار تقرير "أدوبي أناليتكس" إلى أن أحد الأسباب الأخرى، تمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والكمالية داخل السوق الأمريكية، إذ أعاد المستهلكون ترتيب أولوياتهم الإنفاقية بفعل ارتفاع الأسعار.

وذكر التقرير أن المتاجر كانت تترقب مبيعات قياسية هذا العام تتجاوز 10 مليارات دولار، مع استمرار سوق العمل القوية داخل البلاد.

ولدى "أدوبي أناليتكس" صلاحية دخول إلى بيانات 85 % من أكبر 100 شركة للبيع بالتجزئة داخل السوق الأمريكية.

والسبت، أورد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، قالت فيه إن الفقراء في الولايات المتحدة كانوا بعيدين عن أجواء الجمعة السوداء، بسبب ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري.

وتسبب التضخم والذي وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى 9.1 %، أعلى مستوى منذ عام 1981، في نفاد مدخرات الفقراء، وسط زيادات حادة تشهدها أسعار السلع الرئيسة.

و"الجمعة السوداء"، وتسمى أحيانا في العالم العربي بالجمعة البيضاء، ويصادف آخر يوم جمعة من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد.

وفي هذا اليوم تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات، حيث تفتح أبوابها مبكراً وحتى أوقات متأخرة من الليل، بسبب الإقبال على الخصومات الكبيرة، كما تقوم المتاجر الإلكترونية الشهيرة مثل "أمازون" و"إيباي" بتقديم عروض وخصومات على منتجات كثيرة.