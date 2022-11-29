الصادرات التركية تسجل ارتفاعاً بنسبة 3 بالمئة في أكتوبر

ارتفع حجم الصادرات التركية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة 21 ملياراً و328 مليون دولار.

كما ارتفع حجم الواردات أيضاً خلال الفترة ذاتها بنسبة 31.4 % مسجلاً 29 ملياراً و202 مليون دولار، بحسب بيانات التجارة الخارجية التي نشرتها مؤسسة الإحصاء الثلاثاء.

وأظهرت البيانات، بحسب وكالة الأناضول، ارتفاعاً في عجز التجارة الخارجية بنسبة 421.7 % في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ليبلغ 7 مليارات و874 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن الصادرات في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر الماضي، زادت بنسبة 15 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 209 ملياراً و394 مليون دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 39.4 % لتصل إلى 300 مليار و443 مليون دولار.

في حين ارتفع عجز التجارة الخارجية في الفترة ذاتها بنسبة 168.3 في المائة، لتصل إلى91 مليارا و49 مليون دولار.