شركة توغ ستطرح أسعاراً تنافسية على كافة موديلات السيارات المحلية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توغ المصنعة للسيارة الكهربائية المحلية الأولى في تركيا، أن العلامة التجارية ستحظى بسعر تنافسي مقارنة بنظيراتها من السيارات الكهربائية وحتى السيارات ذات محركات الاحتراق، بمجرد وصولها إلى الطرقات في الأشهر الأولى من عام 2023.

وقد بدأ الإنتاج المتسلسل للسيارة التركية توغ الشهر الماضي، ومن المقرر أن تبدأ مبيعات طرازها الأول "السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من الفئة C"، نهاية الربع الأول من العام المقبل، لتكون أول سيارة رياضية كهربائية يتم إنتاجها في قارة أوروبا من قبل مصنِّع غير تقليدي، تحقيقاً لحلم تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان الذي طال انتظاره والمتمثل بإنتاج أول سيارة وطنية في البلاد.

وحول الأسعار المتوقعة للسيارات المحلية الذكية المزودة بتكنولوجيا متقدمة، قال الرئيس التنفيذي غوركان قره قاش إن سعر الطراز الأول سيتم الإعلان عنه في فبراير/شباط من العام القادم.

وأوضح لمجموعة من المراسلين في مصنع توغ في ولاية بورصة: "ستحظى توغ بسعر ينافس المركبات من نفس فئتها بما في ذلك محركات الاحتراق الداخلي. وجميع الطلبات المسبقة ستبدأ اعتباراً من فبراير/شباط 2023". مشيراً إلى أن المركبة الذكية ستصل إلى الطرقات اعتباراً من نهاية شهر مارس/آذار.

وتقوم مجموعة من 5 شركات تركية بإنتاج السيارة ضمن ما يسمى مجموعة مبادرة السيارات في تركيا المرمز لها بالأحرف الأولى بكلمة توغ Togg، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف وبورصات السلع في البلاد.

يذكر أن مشروع إنتاج توغ يضم استثماراً بقيمة 3.6 مليار دولار سيتم توزيعه على مدى 15 عاماً. وسيُنفق حوالي 1.9 مليار دولار من هذا المبلغ بحلول نهاية عام 2023. وذكر قره قاش أن هذا المبلغ "يتضمن استثمارات لتطوير الأجهزة الذكية ومحيط المصنع والتكنولوجيا".

كما ستقوم توغ إلى جانب سيارات الدفع الرباعي، بتصنيع 4 طرازات أخرى هي سيدان وC-hatchback وB-SUV وB-MPV حتى عام 2030. وسيتبع الإنتاج الضخم لسيارات الدفع الرباعي سيارة السيدان.

وتهدف العلامة التجارية إلى إنتاج مليون سيارة عبر القطاعات الخمسة بحلول عام 2030. ونوه قره قاش إلى أنه سيُياع حوالي 30 ألف وحدة للخدمات العامة حتى عام 2035.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية حوالي 100.000 مركبة سنوياً، وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى 175.000 بمجرد وصول مصنع توغ إلى طاقته الكاملة.

وأكد الرئيس التنفيذي خلال شرحه على أن ذروة الإنتاج ستشهد أيضاً زيادة عدد الوظائف في المصنع بأكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 4.300 موظف وعامل ارتفاعاً من الرقم الحالي البالغ 1.400موظف.

وأشار إلى أن المنشأة المؤتمتة بنسبة 90% التي أقيمت على مساحة 1.2 مليون متر مربع في منطقة غيمليك في بورصة، ستصل إلى قدرة تصنيع سيارة واحدة كل 3 دقائق.

وأشار قره قاش إلى أن توغ مبنية من 51% من الأجزاء المصنوعة محلياً، وأن 75% من الموردين مقرهم في تركيا. ولفت إلى هدف رفع معدل الأجزاء المصنوعة داخل البلاد إلى 68% في السنوات الثلاث المقبلة.

هذا وستُعطى الأولوية للطلبات المقدمة من الأفراد عام 2023، إذ تهدف شركة توغ إلى تصنيع وتسليم حوالي 20.000 مركبة.

وقال قره قاش إن المشروع المشترك يخطط لتصدير المركبات الكهربائية إلى أوروبا ثم إلى بقية العالم بعد ما يصل إلى 18 شهراً من المبيعات المحلية فقط. مشيراً إلى أن المركبات التي المطروحة تُرسل إلى مراكز اختبار الاعتماد في الخارج لإجراءات التصديق والمطابقة: "تخضع الأجهزة لـ 92 اختباراً مختلفاً، وسيصل عدد الأجهزة المرسلة للاختبارات إلى 165 بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول".

وختم بالقول: "بعد إكمال الاختبارات والحصول على الموافقات النوعية، سيبدأ الإنتاج المتسلسل للمستخدمين وفقاً للطلبات".

تجدر الإشارة إلى أن تصميم السيارة من تقديم شركة Pininfarina الإيطالية، التي صنعت نماذج لشركة كارما لصناعة السيارات الكهربائية ومقرها في كاليفورنيا وفيراري.

كما وقعت المجموعة المنتجة للسيارة المحلية صفقة مع شركة Farasis إحدى أبرز الشركات في العالم، لبناء مصنع لبطاريات الليثيوم أيون بالقرب من موقع إنتاج توغ في بورصة.

كذلك أطلقت توغ بالفعل جهوداً غزيرة لإنشاء شبكة محطات شحن عبر تركيا باسمٍ تجاري هو Trugo، تتميز بقدرات شحن تتراوح بين 180 و300 كيلوواط، وتهدف الشركة إلى إنشائها في أكثر من 600 موقع في 81 ولاية في البلاد.

وقد أُقيمت المحطات الأولى بالفعل في الاستراحات والمواقف على طول الطريق السريع بين إسطنبول وأنقرة.

وتأكيدًا على تركيز الشركة على التقنيات المبتكرة، أجرت محادثات مع أكثر من 300 شركة ناشئة تعمل في مجالات متعددة بدءاً من الخدمات المالية بالعملات المشفرة والمدفوعات الرقمية حتى رسم الخرائط وغيرها، ولا تزال تعمل بـ19 مشروعاً خدمياً.