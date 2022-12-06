قطاع الصناعة التركي يسجل مستوى قياسياً

سجلت صادرات قطاع الصناعة التركي مستوى قياسياً ببلوغها 169.7 مليار دولار في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وعلى الرغم من الغموض السائد في الأسواق العالمية يواصل ممثلو قطاع الصناعة التركي أنشطة التصدير بفعالية من خلال استراتيجياتهم وخططهم.

وبحسب بيانات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، فإن إجمالي صادرات تركيا ازدادت 13.9 بالمئة خلال 11 شهراً الماضية.

وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات التركية بلغت 231 ملياراً و248 مليون دولار في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022.

وشغل قطاع الصناعة التركي 169 ملياراً و670 مليون دولار من هذه الصادرات، مسجلاً زيادة بنسبة 10.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2021.