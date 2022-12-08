صادرات قطاع الأحذية التركية تتخطى مليار دولار

أظهرت بيانات جمعية مصنعي الأحذية التركية ارتفاع صادرات القطاع في أول 10 أشهر من العام الحالي بنسبة 19.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت إيراداتها مليار و15 مليون دولار.

وتصدرت ألمانيا وجهة الصادرات التركية من الأحذية في الفترة المذكورة، إذ بلغت 83.5 مليون دولار، حسب البيانات.

فيما حل العراق في المركز الثاني بـ 57.4 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ 47.9 مليون، تليها رومانيا بـ 46.5 مليون دولار، وفق البيانات ذاتها.

وقال نائب رئيس الجمعية ياووز أوتشان إن صادرات الأحذية تحافظ على زخمها القوي من العام الماضي.

وتوقع أوتشان، في تصريح لوكالة الأناضول، أن يسجل صادرات قطاع الأحذية التركي ما بين مليار و300، ومليار و400 مليون دولار بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن جائحة كورونا لم تؤثر بتاتاً في قطاع تصنيع الأحذية، لافتاً إلى أن جميع الدول الأوروبية تستورد الأحذية من تركيا، مضيفاً: هناك دولاً تبعد عن تركيا نحو 24 ساعة طيران ومع ذلك تستورد الأحذية منها.

يشار إلى أن صادرات الأحذية التركية سجلت زيادة بنسبة 22.2 % في الربع الأول من العام الحالي 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في أعلى رقم صادرات ربع أول في تاريخه.