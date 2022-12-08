كندا تشتري من تركيا 5 ملايين عبوة من أدوية الأطفال الخافضة للحرارة والمسكنات

وقعت مقاطعة ألبرتا الكندية اتفاقا مع شركة شركة "أتاباي" التركية لصناعة الأدوية والكيماويات لشراء 5 ملايين عبوة من أدوية الأطفال الخافضة للحرارة والمسكنة للآلام مثل Tylenol وAdvil لتعويض النقص الحاد لديها.

وقال وزير الصحة في المقاطعة، جاسون كوبينغ، للصحفيين الأربعاء: "سنعمل بشكل وثيق مع خدمات الصحة في ألبرتا ووزارة الصحة الكندية لتسريع عملية الموافقة والحصول على هذا الإمداد الإضافي إلى كندا وإلى رفوف صيدليات ألبرتا وإلى المستشفيات في أسرع وقت ممكن".

وأضاف كوبينغ إنه "بمجرد الحصول على الموافقات، سيكون أمامنا فقط عدة أسابيع (للحصول على الأدوية)"، لافتا أن الأدوية سيتم إرسالها في عدة شحنات.

وتابع أنه "بمجرد وصول الشحنة، ستكون عبوات الأدوية متوفرة للصيدليات في عموم المقاطعة وستوزع خلال أيام".

وعن حاجة مقاطعته إلى الأدوية المذكورة، قال إنها تقدر بـ500 ألف عبوة، فيما سيتم مشاركة الأدوية المتبقية مع المقاطعات الأخرى.

وجاء إعلان الوزير خلال زيارته لمخزن أدوية في مقاطعة ألبرتا رفقة رئيس وزراء المقاطعة، دانييل سميث.

وقال سميث إن "العديد من العائلات تشعر بالإرهاق، وتتعامل بشكل خاص مع حالات الحمى والسعال وغيرها من المشكلات التي يواجهها أطفالهم".

وأدت هجمة مبكرة لأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال، وتحديداً الفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا وفيروس كورونا معًا إلى نقص حاد في الأدوية في كندا.