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إنتاج قطاع السيارات في تركيا ينمو 6 بالمئة والصادرات 5 بالمئة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.12.2022 18:14
الأناضول (الأناضول)

حقق قطاع السيارات في تركيا نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 2022، مسجلاً زيادة بنسبة 6 % في الإنتاج، و5 % في الصادرات.

وشهد القطاع تصنيع مليون و210 آلاف و331 سيارة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ـ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حسب بيانات جمعية صناعة السيارات في تركيا.

وبلغت نسبة الزيادة في الإنتاج 6 %، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

أما على صعيد الصادرات، فسجل القطاع نمواً بنسبة 5 %، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت عائدات صادرات السيارات 28.3 مليار دولار، حسب بيانات جمعية صناعة السيارات.

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