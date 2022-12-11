إنتاج قطاع السيارات في تركيا ينمو 6 بالمئة والصادرات 5 بالمئة

حقق قطاع السيارات في تركيا نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 2022، مسجلاً زيادة بنسبة 6 % في الإنتاج، و5 % في الصادرات.

وشهد القطاع تصنيع مليون و210 آلاف و331 سيارة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ـ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حسب بيانات جمعية صناعة السيارات في تركيا.

وبلغت نسبة الزيادة في الإنتاج 6 %، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

أما على صعيد الصادرات، فسجل القطاع نمواً بنسبة 5 %، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت عائدات صادرات السيارات 28.3 مليار دولار، حسب بيانات جمعية صناعة السيارات.