شركة توغ التركية تستعد لدخول السوق الأوروبية عام 2024

قال الرئيس التنفيذي لشركة توغ التركية إن أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية المنتجة محلياً، تهدف إلى دخول السوق الأوروبية بحلول نهاية عام 2024.

وفي حديثه إلى منتدى الاقتصاد التركي الألماني في العاصمة الألمانية برلين، الثلاثاء، قال غوركان قرقاش إن الشركة "من المحتمل أن تدخل أسواق الدول الاسكندنافية أولاً".

وأضاف أن الدول الاسكندنافية أكثر انفتاحاً على العلامات التجارية الجديدة، وأكثر انفتاحاً على السيارات الكهربائية، وبنيتها التحتية من الشواحن أكثر انتشاراً. مشيراً إلى أن سيارة توغ التي شوهدت في برلين قبل أسبوعين وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تم إحضارها إلى ألمانيا للاختبار.

ومن المقرر أن تظهر توغ في السوق خلال الربع الأول من عام 2023 بطراز SUV من الفئة C، بعد الانتهاء من اختبارات التجانس.

وقال الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية، الذي فتح أبواب مصنع الإنتاج لمجموعة المراسلين الإعلاميين نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، إنه سيتم الإعلان عن سعر الطراز الأول في فبراير/شباط، بينما من المنتظر أن تصل توغ إلى الطرقات اعتباراً من نهاية مارس/آذار.

من جانبه علق وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك الذي تحدث الأربعاء في حفل توزيع جوائز مسابقة "إنوفا تيم" للابتكار، على تطورات سيارة توغ، مشيراً إلى أنها أصبحت مركبة تحول النظام، وهي تقف في طليعة ثورة صناعية جديدة بدأت مع افتتاح مصنعها الذي يعتبر أول مشروع في مسيرة عصر تركيا".

وقال الوزير: "سوف تقوم شركة توغ التي نمتلك حقوق ملكيتها الفكرية بنسبة 100%، بتفعيل مبادرات قائمة على التكنولوجيا الجديدة، وستعمل على تطوير النظام البيئي لتقنيات الشحن والبطاريات في بلدنا. وستساهم كذلك في تطوير القدرة الحركية الكهربائية".

وتهدف شركة توغ إلى إنتاج مليون سيارة بحلول عام 2030، مع بيع حوالي 30 ألف مركبة للخدمات العامة حتى عام 2035، حسبما أعلن قرقاش في وقت سابق.