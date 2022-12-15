غرفة دبي العالمية تفتتح مكتبا تمثيليا في مدينة إسطنبول

افتتحت غرفة دبي العالمية مكتبا تمثيليا في مدينة إسطنبول لتعزيز الروابط التجارية وزيادة الاستثمارات بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

ومكتب إسطنبول هذا هو مكتب الاتصال الخامس عشر لغرفة تجارة دبي العالمية (إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي)، ويهدف إلى خلق فرص تجارية واستثمارية جديدة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات السيارات والزراعة والمنسوجات والخدمات اللوجستية والكيماويات.

ويركز المكتب الجديد على بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في تركيا، ويدعم الشركات التركية الراغبة بدخول سوق دبي والنمو على الصعيد الدولي.

ويدعم المكتب الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وتحفيز توسع أعضاء الغرف في الأسواق العالمية.

ويتماشى افتتاح المكتب مع مبادرة "دبي غلوبال" التي تهدف لتأسيس 30 مكتبا للترويج التجاري لدبي حول العالم.

وسيعمل المكتب على إنشاء قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي بين تركيا والإمارات، وتنظيم فعاليات اقتصادية مثل إقامة الندوات وتطوير العلاقات وبناء الشراكات التجارية مع شركاء أتراك.