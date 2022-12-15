6 آلاف و83 وحدة سكنية بيعت للأجانب في نوفمبر 2022 بتركيا

أظهرت إحصائية أعلنت عنها هيئة الإحصاء التركية، الخميس، تسجيل بيع 6 آلاف و83 وحدة سكنية للأجانب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في عموم تركيا .

وبحسب الأرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء، تراجعت نسبة بيع العقارات للأجانب في نوفمبر الفائت 17.4 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

فيما زادت، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2022، مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 20.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ووصلت 61 ألفًا و104 منازل، حسب هيئة الإحصاء.

وتكشف الأرقام عن تصدر المواطنين الروس قائمة شراء العقارات بألفين و575 وحدة سكنية، ثم الإيرانيين بـ 510، والعراقيين بـ331.