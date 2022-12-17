صادرات قطاع الملابس الجاهزة التركية تجل رقماً قياسياً

حققت عائدات تركيا من صادرات الملابس الجاهزة، 19 مليارا و501 مليون دولار، في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي، وهي أعلى قيمة صادرات للقطاع على الاطلاق.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، أن صادرات القطاع المذكور، سجلت رقماً قياسياً خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وبهذا حققت صادرات الملابس الجاهزة، نمواً بنسبة 5.8 بالمئة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت محققة عائدات بقيمة 19 مليارا و501 مليون دولار.

وعلى صعيد البلدان المستوردة، تصدرت ألمانيا القائمة بـ 3.3 مليارات دولار، تلتها إسبانيا بـ 2.5 مليار دولار ثم المملكة المتحدة بـ 1.9 مليار دولار.

يُذكر أن إجمالي الصادرات التركية بلغت قيمتها 231.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، محققاً نمواً بنسبة 13.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وصدّر قطاع الملابس الجاهزة التركية منتجاته إلى 214 دولة ومنطقة في 11 شهرًا من العام الجاري ، وبذلك استحوذ القطاع على نسبة 8.4 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.