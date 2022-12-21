صحيفة ألمانية: تركيا ستصبح من أهم مراكز الإنتاج والتوريد في العالم

ذكرت صحيفة "Die Welt" الألمانية، الأربعاء، أن تركيا تستعد لتصبح واحدة من مراكز الإنتاج والتوريد الرائدة في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من الشركات أرادت بعد الأزمات التي خلفها وباء كورونا في الصين، نقل مراكز إنتاجها من البلد الآسيوي إلى أوروبا، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم فرصاً جذابة في هذا الخصوص.

وأفردت الصحيفة حيزاً لتصريحات مساعد رئيس مجلس إدارتها كريس آدمس الذي قال: "نتطلع إلى فرص الاستثمار في تركيا بحسن نية، فإنها وبسبب موقعها الجغرافي الهام تتمتع بإمكانيات نمو هائلة".

ولفتت صحيفة "Die Welt" إلى أن الظروف أصبحت مواتية أكثر لأن تكون واحدة من أهم مراكز الإنتاج والتوريد الرائدة في العالم.

وأشارت إلى أن شريحة كبيرة من سكان تركيا تتكون من فئة الشباب، وأن بنيتها التحتية توسعت بشكل كبير خلال عهد حكومات حزب العدالة والتنمية.

وأردفت: "الموقع الجغرافي لتركيا بين أوروبا وآسيا وإفريقيا يجعلها مركزا مناسبا. ونظرا لأن تركيا عضو في الاتحاد الجمركي، فإن حركة بضائعها مع الاتحاد الأوروبي مجانية".

وتطرقت الصحيفة إلى سياسات أنقرة تجاه موسكو قائلة: "عدم مشاركة تركيا في العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا يقلق الشركات الأوروبية".