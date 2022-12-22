وزير المالية التركي يدعو المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص في الأسواق المالية التركية

قال وزير المالية التركي، في منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي إن: حجم التبادل التجاري مع المملكة السعودية ارتفع من 3.7 مليار دولار عام 2021 إلى 4.3 مليار دولار عام 2022

جاء ذلك في كلمة، الخميس، في منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، الذي انطلق في إسطنبول أمس الأربعاء ويستمر ليومين.

ودعا الوزير المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص في الأسواق المالية في تركيا على غرار نظرائهم الدوليين.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ارتفع من 3.7 مليارات دولار في 2021، إلى 4.3 مليار دولار عام 2022.

ويشارك في المنتدى كبار المسؤولين الأتراك والسعوديين وعلى رأسهم وزير الخزانة والمالية التركي ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، فضلا عن ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.