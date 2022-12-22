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وزير المالية التركي يدعو المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص في الأسواق المالية التركية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.12.2022 12:04
آخر تحديث في 22.12.2022 12:42
وزير المالية التركي في افتتاح منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي الأناضول وزير المالية التركي في افتتاح منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي (الأناضول)

قال وزير المالية التركي، في منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي إن: حجم التبادل التجاري مع المملكة السعودية ارتفع من 3.7 مليار دولار عام 2021 إلى 4.3 مليار دولار عام 2022

جاء ذلك في كلمة، الخميس، في منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، الذي انطلق في إسطنبول أمس الأربعاء ويستمر ليومين.

ودعا الوزير المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص في الأسواق المالية في تركيا على غرار نظرائهم الدوليين.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ارتفع من 3.7 مليارات دولار في 2021، إلى 4.3 مليار دولار عام 2022.

ويشارك في المنتدى كبار المسؤولين الأتراك والسعوديين وعلى رأسهم وزير الخزانة والمالية التركي ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، فضلا عن ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

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الخبر السابق ذكرت صحيفة "Die Welt" الألمانية، الأربعاء، أن تركيا تستعد لتصبح واحدة...
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