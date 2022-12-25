15 مليون طن حبوب نقلت من أوكرانيا منذ 1 أغسطس

أوضح وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن 585 سفينة محملة بـ 15 مليوناً و80 ألف طن من الحبوب انطلقت من موانئ أوكرانية خلال الفترة بين الأول من أغسطس/ آب الماضي و25 ديسمبر/ كانون الأول الحالي عبر "ممر الحبوب".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزير، الأحد، بخصوص حجم البضائع المنقولة عبر "ممر الحبوب" في البحر الأسود.

وأشار أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى توقف عمليات نقل الحبوب من أوكرانيا التي تعتبر أهم مركز للحبوب في العالم.

وقال:" وبعد هذا التطور، أجريت تحركات دبلوماسية مكثفة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ونتيجة لها استأنفت عمليات نقل الحبوب".

وأضاف:" في الفترة ما بين 1 أغسطس و25 ديسمبر، انطلقت 585 سفينة محملة من موانئ مدن أوديسا وكورنومورسك ويوزهني الأوكرانية، وتجاوز مجموع حجم الحمولة الـ 15 مليوناً و80 ألف طن".

وأشار أن السفن نقلت 13 نوعاً مختلفاً من البضائع بما في ذلك "الشعير والقمح وفول الصويا وطحين دوار الشمس ونخالة القمح والبازلاء وبذور دوار الشمس وشمندر سكري وزيت دوار الشمس وبذور السلجم (كانولا) والذرة وزيت فول الصويا".

وأفاد وزير النقل والبنية التحتية التركي أن 171 من أصل 585 سفينة نقلت حمولتها إلى الموانئ التركية، مبيناً أن حجم البضائع التي وصلت الموانئ التركية بلغت مليونين و247 ألفاً و564 طناً.