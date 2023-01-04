في مارس القادم.. معرض المنتجات التصديرية التركية في الرياض

يقام في العاصمة السعودية الرياض بين 19 و21 مارس/آذار القادم "معرض المنتجات التصديرية التركية"، بتنظيم السكرتارية العامة لاتحادات مصدري المعادن ومنتجات المناجم بإسطنبول، وتوجيهات من وزارة التجارة التركية.

وبدأ المصدرون الأتراك الاستعدادات للمعرض الذي يهدف لإعادة العلاقات التجارية بين تركيا والمملكة العربية السعودية وزيادة حجم الصادرات بشكل سريع، حسب بيان صادر عن السكرتارية العامة، الأربعاء.

ومن المتوقع أن يزور المعرض، الذي يلقى دعما من اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرفة التجارية بالرياض، أكثر من 10 آلاف زائر.

وسيفتح المعرض أبوابه أمام مشاركة الشركات العاملة في كافة القطاعات لا سيما المنتجات الصناعية والتغليف والأدوات المنزلية والأثاث والأغذية والمنتجات الزراعية ومستحضرات التجميل والتنظيف والأدوية والمستلزمات الطبية والمنسوجات والأزياء ومواد البناء والخدمات.

وقال عادل بيليستر، الرئيس المنسق للسكرتارية العامة لاتحادات مصدري المعادن ومنتجات المناجم بإسطنبول، في تصريحات أفرد البيان حيزا لها، إن المعرض فرصة مهمة للغاية لزيادة إمكانات التصدير بين البلدين.

وأعرب عن اعتقاده بأن المعرض سيسهم في زيادة صادرات تركيا بشكل كبير.