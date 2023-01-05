363 مليون دولار عائدات تصدير أسماك السلمون التركي في 2022

بلغت صادرات تركيا من سمك السلمون العام المنصرم 363 مليونا و175 ألفا و116 دولار، مسجلة زيادة بنسبة 168 %.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصدري شرق البحر الأسود، أن صادرات تركيا من السلمون وصلت العام الماضي، إلى أسواق 37 دولة.

وكانت تركيا قد حققت عائدات من صادرات السلمون في 2021 بلغت 135 مليونا و597 ألفا و423 دولار.

وبلغت الصادرات التركية من سمك السلمون، 49 ألفاً و214 طناً، على مدار العام الماضي، لتحقق زيادة بنسبة 111 % مقارنة بـ 2021، الذي صدرت فيه 23 ألفاً و 375 طناً.

وتصدرت روسيا، قائمة البلدان الأكثر استيراداً لسمك السلمون التركي، تلتها ألمانيا ثم فيتنام.

وقال نائب رئيس اتحاد مصدري شرق البحر الأسود، أحمد حمدي غوردوغان، إنهم يهدفون لجني عائدات بقيمة مليار دولار من صادرات السلمون، على المدى القصير.

وأضاف غوردوغان، لوكالة الأناضول، أنهم سيجرون مباحثات مع يابانيين، في فبراير/ شباط المقبل، لتصدير السلمون التركي إلى بلادهم.