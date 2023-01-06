شركة تشغيل المطارات التركية "تاف" تسعى لدخول المزيد من الأسواق النامية عام 2023

تخطط شركة TAV التركية لتشغيل المطارات لمواصلة التركيز على المناطق التي تتوقع أن يكون النمو فيها مرتفعاً عام 2023 ، حيث يستمر القطاع الأكثر تضرراً بالتعافي بعد الوباء.

وفي معرض حديثه أمام الإعلام المحلي يوم الخميس قال سيركان قبطان رئيس المجلس التنفيذي لشركة "تاف" للمطارات، إن الشركة ستواصل التركيز على مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى.

وأكد أن "تاف" كانت حاضرة بقوة في مناقصة مطار لاغوس في نيجيريا، وأنها يمكن أن تبدأ العمليات هناك عام 2023 بعد انتهاء التفاوض مع الإدارة، مشيراً إلى أن هناك مشاريع تتابعها الشركة في الجبل الأسود والكويت، وأنهم سيواصلون استثماراتهم في مطاري ألماتي/كازاخستان وأنطاليا/تركيا.

وأوضح قبطان أن شركة تكنولوجيا المعلومات "تاف تكنولوجي" الخاصة بشركتهم، قد أجرت مؤخراً تعاقداً للعمل في مطاري أكتوبي/كازاخستان وسمرقند/أوزباكستان.

وصرح قائلاً: "تنتشر اليوم منتجاتنا وخدماتنا مع الشركات التابعة لنا، في جميع أنحاء العالم في أكثر من 100 مطار في أكثر من 30 دولة".

وشدد قبطان على أن صناعة الطيران تمر بفترة انتعاش منذ بداية العام الماضي حيث شهد القطاع واحدة من أعمق أزماته إبان مرحلة الوباء.

وقال إنه بعد أحداث كازاخستان أوائل عام 2022 والحرب الروسية الأوكرانية، زادت المخاوف بشأن الركود والتضخم في الاقتصاد العالمي، ما جعل توقعاتهم تتغير منذرةً ببدايةٍ حذرة مطلع عام 2022، لكن الشركة دخلت في مرحلة انتعاش سريعة ضد جميع السلبيات مع اقتراب موسم صيف 2022.

وأضاف:"كان العام الماضي أحد نقاط التحول في تاريخ تاف التي تشغل المطارات. واختتمنا العام الذي بدأ صعباً بتحقيق أهدافنا. نحن فوق مستوى ما قبل الوباء من الناحية المالية، أما فيما يتعلق بحركة الركاب، فقد حققنا معدل استرداد بنسبة 87%، متجاوزين متوسطات القطاع على نطاق عالمي". >

وأوضح أن الشركة "تمكنت من الخروج بشكل أقوى من الوباء" وقال:"من خلال تأمين 25 عاماً قادمة، نضع الشركة على مسار نمو قوي".

وفي إشارة إلى أنه من المتوقع أن تستمر صناعة الطيران في التعافي عام 2023 بالرغم من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة على نطاق عالمي، أوضح قبطان: "يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن تواجه شركات الطيران صعوبات مرة أخرى عام 2023، بعد ثلاث سنوات من الوباء. ووفقاً لتوقعات مجلس المطارات الأوروبي، فإن الانتعاش في حركة المسافرين سيصل إلى 90%. ومن المتوقع عودة كاملة إلى مرحلة ما قبل الجائحة عام 2024. وسيكون الافتتاح الكامل للسوق الآسيوية وخاصة الصين، حاسماً. نأمل أن تتناسب محفظة تاف المتوازنة التي تضم 15 مطاراً في 8 دول، والطلب القوي على السفر السياحي وخاصة الاهتمام بتركيا، مع ما قبل الوباء في عدد الركاب عام 2023".

موضحاً أن الشركة دخلت آسيا الوسطى وهي سوق ذات إمكانات نمو عالية، بتعاقدها مع مطار ألماتي/كازاخستان.

وقال: "لقد زاد مطار ألماتي الذي أضفناه إلى محفظتنا عام 2021 بشكل كبير من قدرتنا على الصمود في وجه الأزمة وقدم مساهمة مالية قوية هذا العام".

وقال إن "تاف" مددت في نهاية عام 2022، فترة عملها في أنطاليا السياحية بتركيا حتى عام 2052.

وفي إشارة إلى أن أنطاليا اختتمت العام باستضافة أكثر من 30 مليون مسافر مع طلب قوي من السوق الأوروبية بالرغم من تراجع حركة المرور الروسية، قال قبطان إنه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، زادت حركة الركاب الدولية بنسبة 20% مقارنة بعام 2019.

مؤكداً أن "تاف" حولت أنطاليا أكبر مركز سياحي في البحر الأبيض المتوسط، إلى وجهة مفضلة لمدة 12 شهراً في السنة.

وذكر أن الشركة المشغلة للمطارات ستواصل استثماراتها في مطاري ألماتي وأنطاليا عام 2023، وقال: "نحن نبني محطة جديدة ووحدات إضافية في ألماتي باستثمارات تقارب 200 مليون دولار لمضاعفة السعة. وبذلك ستصل سعة المطار إلى 60 مليون مسافر".