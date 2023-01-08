بنحو 19 مليار دولار.. الصادرات التركية إلى ألمانيا تحطم رقماً قياسياً في 2022

أظهرت بيانات مجلس المصدرين أن الصادرات التركية إلى ألمانيا بلغت رقماً قياسياً العام الماضي بواقع 18 ملياراً و910 ملايين دولار.

وبحسب المعطيات تعد ألمانيا من بين أهم الشركاء التجاريين لتركيا ومن بين الدول صاحبة أكبر عدد من الشركات النشطة في تركيا بنحو 7 آلاف و600 شركة.

ولفتت المعطيات إلى أن الصادرات التركية سجلت زيادة بنسبة 6.9 % في 2022 مقارنة مع العام 2021، ووصلت إلى 18 ملياراً و910 ملايين دولار.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات إليها بواقع 14 ملياراً و362 مليوناً، ثم بريطانيا بـ 12 ملياراً و250 مليوناً، وإيطاليا رابعة بـ 11 مليارات و231 مليوناً، والعراق خامساً بـ 10 مليارات و477 مليون دولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، مطلع العام الجديد، أن صادرات تركيا سجلت 254.2 ملياراً دولار في 2022.