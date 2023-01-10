تركيا تشحن كميات قياسية من البضائع إلى أسواق ألمانيا والولايات المتحدة

ارتفعت صادرات تركيا إلى سوقين رئيسيتين هما الولايات المتحدة وألمانيا اللتين استحوذتا مرة أخرى على نصيب الأسد في المبيعات الخارجية للبلاد، إلى مستويات قياسية عام 2022.

ووصلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 14.3 مليار دولار العام الماضي، بينما زادت المبيعات إلى ألمانيا بنسبة 6.9% عام 2022 مقارنة بالعام السابق ووصلت إلى 18.9 مليار دولار، لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقاً لجمعية المصدرين الأتراك.

وتعد ألمانيا الشريك التجاري الأهم لتركيا من حيث الصادرات، كما تعتبر من بين الدول التي تضم أكبر عدد من الشركات الأجنبية في تركيا بواقع 7600 شركة.

وتليها الولايات المتحدة بـ 14.3 مليار دولار وهي ذروة تاريخية، ثم المملكة المتحدة بـ 12.2 مليار دولار وإيطاليا بـ 11.2 مليار دولار والعراق بـ 10.4 مليار دولار.

وفي الوقت الذي زادت فيه صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.8%، تم تسجيل زيادة بنسبة 5.3% في الصادرات إلى إيطاليا و 16.4% إلى العراق.

وانخفضت صادرات البلاد بنسبة 7.2% إلى المملكة المتحدة.

الصادرات الأمريكية

ومع استمرار تركيا كمركز جذب للعلامات التجارية العالمية، فإن الزيادة في الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة مكّنتها من الحصول على نتائج أكثر فعالية في مبيعاتها الخارجية إلى البلاد.

وبلغ الطلب الأمريكي على المنتجات التركية ذروته مع قيام الشركات الأمريكية التي تتخذ من البلاد مقراً لها وتعمل في تركيا بتوسيع أنشطتها التجارية.

بينما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.8% عام 2022 مقارنة بالعام السابق، بلغت حصة الولايات المتحدة في صادرات تركيا 5.6%، ما يجعلها ثاني أكبر دولة تصدر إليها تركيا العام الماضي.

كما احتلت الولايات المتحدة أيضاً المركز الثاني في زيادة صادرات تركيا من حيث القيمة.

وكانت أكثر الدول التي زادت تركيا صادراتها إليها من حيث القيمة العام الماضي هي روسيا بزيادة 2.3 مليار دولار والولايات المتحدة 1.5 مليار دولار والعراق 1.4 مليار دولار ورومانيا 1.4 مليار دولار وألمانيا 1.2 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، حققت تركيا مبيعات خارجية بقيمة 7.6 مليار دولار لروسيا و10.4 مليار دولار للعراق و6.3 مليار دولار لرومانيا.

والدول التي شهدت انخفاضاً كبيراً في صادرات تركيا من حيث القيمة هي المملكة المتحدة بانخفاض قدره 949.1 مليون دولار والصين بـ 465.5 مليون دولار وبلجيكا بـ 318 مليون دولار وإسبانيا بـ 205.2 مليون دولار وسنغافورة بـ 198.6 مليون دولار.

صادرات السيارات

حققت صناعة السيارات في العام الماضي، أكبر قدر من الصادرات إلى ألمانيا التي تعد سوق التصدير الأول في تركيا، بقيمة 4.3 مليار دولار.

وتبعت السيارات صناعة الملابس الجاهزة بقيمة 3.6 مليار دولار والمعادن الحديدية وغير الحديدية بقيمة 2.1 مليار دولار والكهرباء والإلكترونيات بقيمة 1.3 مليار دولار والمواد الكيميائية والمنتجات بقيمة 1.3 مليار دولار.

كما بلغت صادرات السفن واليخوت والخدمات 6.7 مليون دولار والمنتجات الصناعية الأخرى 8.1 مليون دولار ونباتات ومنتجات الزينة 11.7 مليون دولار والتبغ 12.2 مليون دولار والزيتون وزيت الزيتون 41 مليون دولار.

وحقق قطاع المعادن الحديدية وغير الحديدية أعلى زيادة في الصادرات إلى ألمانيا على أساس القيمة بحوالي 414.6 مليون دولار.

وتبع هذا القطاع صناعة السيارات بـ 224.7 مليون دولار والملابس الجاهزة بـ 172.1 مليون دولار وصناعة الصلب بـ 140.8 مليون دولار والكيماويات ومنتجاتها بـ 88.7 مليون دولار.

وبلغت صادرات صناعة الصلب بقيمة 903.5 مليون دولار إلى البلاد العام الماضي.

وانخفضت صادرات البندق ومنتجاته إلى ألمانيا بمقدار 44.3 مليون دولار لتصل إلى 489.6 مليون دولار، بينما انخفضت صادرات قطاع الفاكهة والخضروات الطازجة بمقدار 44.1 مليون دولار لتصل إلى 243.6 مليون دولار.