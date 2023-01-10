صادرات قطع غيار السيارات التركية تسجل رقماً قياسياً في 2022

سجلت صادرات صناعة قطع السيارات التركي رقماً قياسياً العام الماضي 2022، بواقع 12 ملياراً و983 مليون دولار.

وأظهرت بيانات من جمعية أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، وجمعية المصدرين الأتراك أن قطاع صناعة السيارات سجل نمواً 5.7 % في 2022 مقارنة بـ 2021، محققاً 30 ملياراً و995 مليون دولار.

وبلغت صادرات قطع غيار السيارات 12 ملياراً و983 مليون دولار، بمعدل زيادة 10 % عن 2021، لتسجل رقماً قياسياً على الصعيد السنوي، وفق البيانات.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة لمنتجات قطع غيار السيارات، بقيمة مليارين و963 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ894 مليوناً، وإيطاليا ثالثة بـ791 مليوناً.