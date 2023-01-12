سيارات "توغ" الكهربائية التركية جاهزة والطلب الأولي يبدأ الشهر القادم

أعلنت الشركة التركية المصنعة للسيارة المحلية الكهربائية "توغ" (TOGG)، أن السيارة أصبحت جاهزة للسير على الطرقات العامة، وأن الطلب الأولي عليها سيبدأ في فبراير/ شباط المقبل.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة الأناضول مع كورجان قرة قاش، المدير التنفيذي للشركة، على هامش أنشطة معرض CES 2023 للإلكترونيات الاستهلاكية، الذي جرى تنظيمه في مدينة "لاس فيغاس" بولاية نيفادا في الولايات المتحدة، واختتم أعماله يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال قره قوش إن "CES 2023 أحد أكبر المعارض التكنولوجية المشهورة عالمياً، ويضطلع بدور مهم في جمع المستهلكين والمنتجين، ومنح فرصة للجميع لمواكبة آخر تقنيات المستقبل والتطورات الجديدة".

ولفت إلى أن "توغ" شاركت العام الماضي في أنشطة المعرض للمرة الأولى، بغرض المشاركة والتعريف بالتقنيات التي تستخدمها الشركة في مجال تقنيات السيارات الكهربائية.

وأضاف: "هذا العام، نعرض هنا مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية إضافة إلى مفاهيم وحلول مستقبلية لقطاع النقل والسيارات الكهربائية، لاسيما في هذه المرحلة التي بات فيها قطاع المواصلات والتنقل تجربة أبعد بكثير من الانتقال من نقطة إلى أخرى".

وتابع المدير التنفيذي للشركة: "تجربة النقل باتت تدمج بين الحواس في العالم المادي والآفاق الواسعة في العالم الرقمي".

"توغ" جاهزة للسير

وأكد قره قوش أن شركته تسعى لامتلاك مزايا إبداعية في جميع النسخ التي تقوم بإنتاجها اعتماداً على مفاهيم تقوم على الشفافية والقدرة على التتبع.

وحول عمليات الطلب الأولية لسيارة "توغ"، قال قره قوش: "بعد اكتمال الاختبارات وإصدار الموافقات والتراخيص الرسمية، أصبحت مركبات توغ جاهزة للسير على الطرقات العامة".

وأضاف: "سنبدأ في استقبال الطلبات الأولية اعتباراً من النصف الثاني من فبراير المقبل اعتماداً على ثلاثة طرق هي سحب القرعة والمنافسة الرقمية ومناقصات الأصول الرقمية المشفّرة (إن إف تي)".

نسخة خاصة بمئوية الجمهورية

ولفت إلى أن شركة "توغ" بصدد إنتاج 2023 سيارة بمواصفات خاصة العام الجاري، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، مشيرًا أن النسخ المذكورة ستباع عبر مناقصات الأصول الرقمية المشفّرة "إن إف تي".

كما أشار قره قاش إلى أن "توغ" تهدف إلى إنتاج ما مجموعه حوالي 20 ألف مركبة في عام 2023، وكذلك دخول السوق العالمية.

التوسع في أوروبا

وذكر قره قاش أن الشركة تخطط في نهاية عام 2024 للانفتاح على أوروبا ودخول هذا السوق، وكذلك التوسع في أسواق دول أخرى.

وقال إنه "في هذا الإطار، قامت شركتنا بتأسيس شركة أخرى تسمى سيرو Siro لتطوير وإنتاج البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية وتقديم خدمات الشحن السريع بالتعاون مع شركة تروغو Trugo التابعة لمجموعة شركات توغ".

محطات الشحن

وكشف عن البدء بتصميم نموذج سيارة "توغ سيدان" (Togg Sedan)، وإنشاء 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة شل Shell البريطانية، وكذلك زيادة عدد محطات الشحن بقدرة 180 و300 كيلوواط، لتوفير خدمات الشحن للمستخدمين.

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز "أسبوع الابتكار التركي" بمدينة إسطنبول، إنه "بعد عدة أشهر سنرى على الطرقات سيارات توغ فخر الصناعة التركية".

وأشار أردوغان، إلى أنهم حولوا حلم الشعب التركي الذي استمر 60 عاماً إلى حقيقة من خلال سيارة "توغ" الكهربائية المحلية.