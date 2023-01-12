صادرات تركيا للشرق الأوسط والخليج العربي تنمو بنسبة 17.8 بالمئة خلال 2022

نمت الصادرات التركية إلى دول الشرق الأوسط والخليج العربي بنسبة 17.8 بالمئة العام الماضي، وحققت عائدات بقيمة 34.2 مليار دولار.

وحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، تصدر العراق عام 2022، قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا بين دول الشرق الأوسط والخليج العربي، بواقع 10.5 مليارات دولار.

وفي المركز الثاني، حلّت إسرائيل بـ 3.7 مليارات دولار، ثم الإمارات بـ 2.4 مليار دولار.

وفي السياق، استوردت سوريا من تركيا العام الماضي، ما قيمته 1.5 مليار دولار، فيما بلغت واردات قطر 1.4 مليار دولار، والسعودية 949.6 مليون دولار.

أما الأردن فقد بلغت قيمة الصادرات التركية إليه 872.9 مليون دولار، وإلى الكويت 636.5 مليون دولار.

على صعيد متصل، تصدرت السعودية دول المنطقة التي شهدت وارداتها من تركيا أكبر نسبة نمو خلال 2022، وذلك بـ 400.3 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي صادرات تركيا لدول الشرق الأوسط والخليج العربي، بلغ 29 مليار دولار، خلال 2021.