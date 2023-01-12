قطاع الألعاب الترفيهية في تركيا يحقق 1.2 مليار دولار عائدات

حقق قطاع الألعاب والترفيه في تركيا، عائدات بقيمة مليار و200 مليون دولار بحلول نهاية العام 2022، وفق تصريحات المديرة العامة لشركة "توريكس" لتنظيم المعارض، نرجس أصلان.

وأضافت في كلمة الخميس، في افتتاح معرض للألعاب والترفيه في إسطنبول، أن إجمالي قيمة قطاع الألعاب والترفيه حول العالم وصل إلى قرابة 100 مليار دولار.

وتبلغ حصة تركيا من القطاع العالمي، حوالي 1 بالمئة، بحسب أصلان التي أفادت أن الصادرات التركية من الألعاب تصل أسواق أكثر من 120 دولة.

وأكدت على وجود طلب كبير من الخارج على المنتجات التركية من الألعاب.

ويتواصل معرض الألعاب والترفيه المقام في مركز إسطنبول للمعارض، لغاية 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.