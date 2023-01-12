ورانك: شركة تسلا ترغب في دخول السوق التركية

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، أن شركة "تسلا" الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، ترغب في دخول السوق التركية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الأربعاء، مقيّماً فيه زيارته إلى مصنع "تسلا" في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح ورانك أن الأعمال جارية لدخول "تسلا" إلى السوق التركية، مبيناً أن الشركة الأمريكية تسعى حالياً لتوسيع أسواقها حول العالم.

وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي: "حالياً تستمر أنشطة "تسلا" المتعلقة بدخول السوق التركية من خلال محطات الشحن الخاصة بها".

وتابع مبيناً: "الشركة كانت ستدخل إلى تركيا من قبل، لكن العملية استغرقت وقتاً أطول قليلاً بسبب التقييمات الداخلية الخاصة بهم".

وأكد ورانك أن تركيا تولي أهمية كبيرة للاستثمارات التكنولوجية التي ستنفذها تسلا لديها، مشيراً إلى الحوافز العديدة والجذّابة التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب.

وشدد الوزير على رغبة تركيا في إقامة تعاون مع شركة تسلا الأمريكية، مبينا أن هذا التعاون لن يكون محصورا بقطاع السيارات فقط.

ولفت في هذا الخصوص إلى وجود علاقة صداقة قوية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومالك شركة تسلا إيلون ماسك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بحث، في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2021، مع "إيلون ماسك" مؤسس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" الأمريكيتين، قضايا متعلقة بالتعاون في مختلف المجالات، تبع ذلك اتصالات أخرى، بما يخص سياسات تويتر أيضاً.

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