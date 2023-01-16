سفير تركيا في العراق: مستعدون للمساهمة في إعادة الإعمار في كافة المجالات والقطاعات

أكد سفير تركيا في العراق، علي رضا غوناي، أن الشركات التركية مستعدة لتشارك خبراتها مع "الأشقاء العراقيين"، في سبيل إعادة الإعمار في كافة المجالات والقطاعات.

جاءت تصريحات السفير، الأحد، في مأدبة عشاء أقيمت في مقر السفارة، شارك فيها وفد تركي برئاسة والي غازي عنتاب، داود غل، إضافة إلى مسؤولين عراقيين.

غوناي أكد على أن تركيا والعراق يتشاركان النهج والهدف نفسه فيما يخص في الاقتصاد والاستثمار والتجارة.

وكشف عن توقيع مذكرة تعاون بين بلديتي بغداد وغازي عنتاب، مبيناً أن المدينتين مستعدتان لتقديم مكاسب ملموسة لرجال الأعمال الأتراك والعراقيين.

بدوره، شدد والي غازي عنتاب، داود غل، على أهمية مذكرة التعاون المبرمة بين مدينته وبغداد، لافتاً إلى أنها ستعزز من اقتصاد المدينتين.

من جهته، قال رئيس بلدية بغداد، عمار موسى كاظم، إن المذكرة المبرمة مع ولاية غازي عنتاب، تشمل التعاون بينهما في مجالات إعادة تدوير النفايات، وأعمال البنية التحتية وإنشاء الطرق.