قطاع الأثاث التركي يسجل أعلى صادرات سنوية في 2022

سجلت الصادرات التركية من قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات أعلى قيمة سنوية على الإطلاق، خلال العام الماضي 2022، بعد بلوغها 8.44 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، أن صادرات القطاع سجلت خلال 2022 نمواً بنسبة 20.8 %، مقارنة بالعام 2021.

وعلى صعيد الدول المستوردة، تصدر العراق القائمة بـ 1.04 مليار دولار، تلته إسرائيل 483.6 مليون دولار، ثم بريطانيا 450.8 مليون دولار.

فيما سجلت روسيا أعلى نسبة زيادة في صادرات القطاع بين الدول التي استوردت منتجات بأكثر من 100 مليون دولار وذلك بمعدل 164.5 % (216.8 مليون دولار)، تلتها قطر 78.8 % (177.2 مليون دولار)، ثم أوزبكستان 61 % (117.2 مليون دولار).

وما لفت الانتباه ارتفاع معدل الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بواقع 651.1 %، لتبلغ 40.9 مليون دولار.

وأشاد رئيس اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول أركان أوزكان، بأرقام صادرات القطاع خلال 2022.

وقال أوزكان، في حديث لوكالة الأناضول، إن هدفهم الحالي يتمثل في تجاوز 10 مليارات دولارات في صادرات القطاع.