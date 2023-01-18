اتفاق بين شركة آرجليك التركية ووايرلبول الأمريكية لدخول أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط

تعمل شركة ويرلبول Whirlpool الأمريكية لتصنيع الأجهزة المنزلية على تحويل أعمالها الأوروبية إلى شركة جديدة يسيطر عليها المنافس التركي آرجليك Arçelik، ما يقلل من تعرضها لسوق باتت هوامش الربح الجذابة فيه بعيدة المنال.

وقالت "ويرلبول" في بيان إنها وافقت على بيع أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة "آرجليك" التركية التي أعلنت أن الصفقة تمت مقابل 21.65 مليون دولار نقداً.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أطلقت شركة "ويرلبول" مراجعةً لعملياتها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أبريل/نيسان 2022 موضحةً أنها تخطط للتركيز على الأعمال ذات الهامش الأعلى.

وخفضت الشركات العالمية عملياتها الأوروبية بسبب تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الطاقة، في الوقت الذي اكتسب فيه المصدرون الأتراك ميزة تنافسية من انخفاض قيمة الليرة في البلاد إلى مستويات قياسية، ما جعل السلع المنتجة في تركيا أرخص للمشترين في الخارج.

من جانبه صرح مارك بيتزر الرئيس التنفيذي لشركة "ويرلبول": "يتيح لنا ذلك المشاركة في خلق قيمة كبيرة من إعادة تنظيم الأعمال وتضافر التكاليف من خلال مصالح الأقلية لدينا".

وستضم الشركة الجديدة وحدات "آرجليك" الأوروبية، مثل الأجهزة المنزلية الرئيسية والأجهزة المنزلية الصغيرة والإلكترونيات الاستهلاكية. وقالت شركة "ويرلبول" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها يوم الثلاثاء إنها ستمتلك 25% وستمتلك"آرجيليك 75%.

وارتفعت أسهم "آرجليك" بنسبة 5.1% في الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها بنسبة 9.4% بعد الإعلان.

بدوره قال ليفينت جاكير أوغلو الرئيس التنفيذي لمجموعة كوتش القابضة التركية Koç Group التي تمتلك "آرجليك": "ستزيد هذه الأعمال الجديدة من القدرة التنافسية لمجموعتنا وشركتنا وستخلق قيمة كبيرة لكل من بلدنا والمساهمين لدينا".

وأضاف: "بصفتنا أكبر تكتل صناعي في تركيا، نواصل تعزيز تأثيرنا من خلال قصص النجاح العالمية التي تتراوح من المملكة المتحدة إلى الهند ومن جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة. وتصدر شركات مجموعة كوتش اليوم إلى أكثر من 150 دولة. كما أن آرجيليك بصفتها لاعباً مميزاً في مجالها، تحمل رؤيتها وطموحاتها إلى أبعد من ذلك بكثير من خلال هذا العمل المستقل الجديد".

مؤكداً أن دور هذه الصفقة في تقديم قيمة للمستهلكين الأوروبيين من خلال المنتجات الرائدة في السوق عبر العلامات التجارية الموثوقة، والالتزام بالاستدامة في المنزل، يمثل فرصةً كبيرة.

كذلك صرح فاتح كمال إيبيجلي أوغلو رئيس مجموعة المستهلك في كوتش القابضة، أن "آرجليك" وهي شركة في طليعة صناعة الأجهزة المنزلية، قدوة تُحتذى لكل من يسعى إلى تحقيق رؤية عالمية واضحة داخل مجموعة كوتش.

وحول التقاء الشركتين التركية والأمريكية قال هاكان بولغورلو الرئيس التنفيذي لشركة "آرجليك": "هذه فرصة فريدة لشركتين استثنائيتين للالتقاء مع التركيز على التآزر والابتكار المشترك وتوزيع التجزئة والاستدامة، وهذه الصفقة تتوافق مع استراتيجيتنا المعلنة. إننا من خلال اتفاقية اليوم، نضع أساساً قوياً لخلق القيمة للموظفين والمساهمين والمستهلكين الأوروبيين للسلع البيضاء، ما يوسع من بصمة آرجيليك مع فرص نمو جديدة في منطقة هامة".

هذا ومن المتوقع أن تبلغ المبيعات السنوية للكيان المشترك 6 مليارات يورو ومن المرجح أن يضم أكثر من 20.000 موظف في عدة دول أوروبية. مع احتفاظ "ويرلبول" بملكية وحدة "كيتشن إيد" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت الشركة الأمريكية إن الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تم بيعها لشركة "آرجليك" بلغت مبيعاتها حوالي 4.2 مليار دولار عام 2021. بينما سجلت أعمال "ويرلبول" بأكملها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مبيعات بلغت 5.01 مليار دولار العام الماضي.

وقالت "آرجليك" إن من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 2023، إلى أن يتم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.