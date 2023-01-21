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صادرات قهرمان مرعش التركية من أدوات المطبخ تصل إلى 90 دولة

وكالة الأناضول للأنباء
قهرمان مرعش
نشر في 21.01.2023 14:24
مدينة قهرمان مرعش، إحدى المدن الرائدة في إنتاج أدوات المطبخ المعدنية في تركيا الأناضول مدينة قهرمان مرعش، إحدى المدن الرائدة في إنتاج أدوات المطبخ المعدنية في تركيا (الأناضول)

بلغت قيمة صادرات ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا من أدوات المطبخ المعدنية، العام الماضي، 133 مليون دولار، ووصلت هذه الصادرات إلى 90 دولة حول العالم.

وتعد قهرمان مرعش من أبرز الولايات التركية في هذا القطاع، حيث تضم شركات من أكبر منتجي أواني الطبخ (الطناجر) على صعيد أوروبا.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في ولاية قهرمان مرعش مصطفى بولونتو، إن الولاية تغطي نحو 40 % من إنتاج تركيا في هذا القطاع.

وأوضح بولونتو، في تصريح لوكالة الأناضول، أن الولاية صدرت أدوات مطبخ معدنية إلى 90 دولة في 2022، بعائدات بلغت 133 مليون دولار.

وبيّن أن مصر والمغرب وإسرائيل تأتي في صدارة الدول المستوردة أدوات مطبخ معدنية من الولاية التركية.

وأشار إلى أنهم يسعون لزيادة حجم التصدير وعدد الدول المستوردة، ويطمحون إلى تسجيل صادرات بنحو 200 مليون دولار في 2023.

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