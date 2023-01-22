تركيا تسعى لرفع حجم التجارة مع أمريكا اللاتينية إلى 35 مليار دولار

قال جنكيز دوجي، رئيس مجلس الأعمال التركي والبرازيلي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) التركية، إن المجلس يهدف لزيادة حجم تجارة تركيا مع دول أمريكا اللاتينية من 15 مليار دولار إلى نحو 35 مليار دولار في 5 سنوات.

وأوضح دوجي أن تركيا تسعى جاهدة لتعزيز علاقاتها التجارية مع كافة دول أمريكا اللاتينية خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف، في تصريح لوكالة الأناضول، أن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، وجه دعوة لكافة المستثمرين في أمريكا اللاتينية للتوجه إلى تركيا والاستثمار فيها.

وتابع رئيس مجلس الأعمال التركي والبرازيلي: "أبلغنا كافة المستثمرين بالميزات التي تمنحها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب".

وأشار أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والبرازيل حاليا بحدود 5 مليارات دولار، وأن هذا الرقم قابل للارتفاع في السنوات القادمة.

وذكر أن عدد السياح الكولومبيين الوافدين إلى تركيا خلال العام الماضي، بلغ رقماً قياسياً ببلوغه 14 ألف سائح.