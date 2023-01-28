ارتفاع عدد السيارات الكهربائية بتركيا بنسبة 132 بالمئة في 2022

بلغ عدد السيارات الكهربائية المسجلة في تركيا خلال العام الماضي 14 ألفاً و552 سيارة، في زيادة بنسبة 132.2 % مقارنة بالعام 2021.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء التركي، السبت، أن عدد السيارات المسجلة في حركة المرور خلال العام الماضي بلغ 566 ألفًا و280 سيارة.

وأوضحت أن 70.1 % من تلك السيارات المسجلة هي سيارات بنزين و18 % ديزل و8.5 % هجين، و2 % سيارات تستخدم غاز البترول المسال، و1.4 % كهربائية.

وكشفت البيانات أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية في تركيا ارتفع خلال العام الماضي إلى 14 ألفًا و552 بعد أن كان 952 سيارة في 2018، و6 آلاف و267 سيارة في 2021.

وأوضحت أن عدد السيارات الكهربائية خلال 2022 ارتفع بنسبة 132.2 % مقارنة بالعام 2021.

وبحسب المعطيات فإن إجمالي عدد السيارات المسجلة لدى حركة المرور لغاية نهاية 2022 بلغ 14 مليوناً و269 ألفاً و352 سيارة.