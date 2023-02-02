الصادرات التركية تسجل أعلى رقم قياسي في يناير

أعلنت تركيا أن صادراتها سجلت رقماً قياسياً في يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغت 19.4 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير التجارة التركي محمد موش، من مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، الخميس، تطرق خلالها إلى صادرات تركيا خلال الشهر المنصرم.

وأوضح الوزير أن صادرات تركيا في يناير الماضي سجلت زيادة بنسبة 10.4 % مقارنة بالشهر ذاته من 2022، وبلغت 19.4 مليار دولار.

وأضاف موش: "هذا الرقم هو أعلى رقم تصدير لشهر يناير على الإطلاق".

وأشار وزير التجارة التركي إلى مواصلة الصادرات خلال يناير 2023، الزخم الذي حققته العام الماضي.