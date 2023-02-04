صادرات الصناعة التركية في شهر يناير تحقق 13 مليار دولار

حقق قطاع الصناعة في تركيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، صادرات بقيمة 13 مليار دولار في أعلى رقم تصدير لشهر يناير على الإطلاق.

وأوضحت بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، السبت، أن إجمالي صادرات البلاد في يناير الماضي سجلت زيادة 10.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022، وبلغت 19.4 مليار دولار.

وأضافت البيانات أن قيمة صادرات قطاع الصناعة بلغت 13 مليارا و674 مليون دولار، خلال يناير الماضي، مسجلة أعلى رقم تصدير لشهر يناير.

وأوضحت أن حصة صادرات القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات التركية بلغت 70.6 بالمئة، في يناير.

وأشارت أن صادرات القطاع الصناعي سجلت زيادة 4.5 بالمئة في يناير 2023، مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

واحتلت ألمانيا المركز الأول بين الدول المستوردة لمنتجات قطاع الصناعة تلتها روسيا.