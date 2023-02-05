262 مليون دولار قيمة صادرات المشمش من ملاطية التركية

بلغت قيمة صادرات المشمش من ولاية ملاطية التركية 262 مليونا و727 ألف دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي.

وقال رئيس البورصة التجارية لملاطية رمضان أوزجان، إن موسم الحصاد الحالي في الولاية بدأ اعتبارا من أول أغسطس/ آب الماضي.

وأضاف أوزجان، في تصريح لوكالة الأناضول، أن الولاية صدرت خلال يناير/ كانون الثاني 7 آلاف و436 طناً من المشمش بقيمة وصلت إلى 39 مليونا و117 ألف دولار.

وذكر أن صادرات الولاية خلال يناير 2022، كان بحدود 5 آلاف و337 طنا.

ولفت إلى أن الكمية المصدرة خلال الأشهر الستة الأولى من موسم الحصاد الحالي، بلغت 49 ألفا و355 طنا.

وتملك تركيا نحو 17 مليون شجرة مشمش، منها 8 ملايين في ملاطية، ما جعلها تشتهر بأنها "عاصمة المشمش".