عائدات صادرات الملابس التركية الجاهزة تحقق 1.6 مليار دولار في شهر يناير

حققت صادرات الملابس الجاهزة في تركيا عائدات بقيمة مليارا و634 مليون دولار، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاء في بيانات مجلس المصدرين أن إجمالي الصادرات التركية حققت نمواً بنسبة 10.4 بالمئة، في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، لتبلغ قيمتها 19.4 مليار دولار.

وخلال الشهر الفائت، بلغت عائدات قطاع الملابس الجاهزة في تركيا، مليارا و634 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وعلى صعيد البلدان المستوردة، تصدرت ألمانيا القائمة بـ 304 ملايين دولار، تلتها إسبانيا بـ 176 مليون دولار ثم هولندا بـ 143 مليون دولار.