مبيعات السيارات الكهربائية في تركيا تحقق قفزة خلال شهرين

حققت تركيا قفزة في مبيعات من السيارات الكهربائية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، أكثر من إجمالي المبيعات للأشهر الستة الأولى من العام الماضي، وبلغ عدد السيارات الكهربائية المباعة 2477 سيارة.

وأظهرت بيانات نقلتها وكالة الأناضول عن جمعية موزعي السيارات (ODMD) ، أن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة زادت بنسبة 50.4 في المائة في أول شهرين من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 44.3 في المائة لتصل إلى 96 ألفاً و 195 سيارة، وزادت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 69.7 في المائة لتصل إلى 35 ألفاً و 847 سيارة، في الفترة المذكورة.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية المباعة خلال أول شهرين من العام الجاري، 2477 سيارة.

وتجاوز عدد السيارات الكهربائية المباعة خلال أول شهرين من العام جاري، أكثر من إجمالي مبيعات السيارة الكهربائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي والتي بلغت 2263.