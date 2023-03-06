بمشاركة 39 شركة تركية.. افتتاح الدورة الرابعة من معرض ليبيا للغذاء

بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وبمشاركة 108 شركات محلية وأجنبية، منها 39 شركة تركية، افتتح أمس الأحد الدورة الرابعة من معرض ليبيا للغذاء.

ويقام المعرض على أرضية معرض طرابلس الدولي، وافتتح بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية، منهم السفير التركي كنعان يلماز.

هيثم محمد قرواش المدير التنفيذي للشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات (القائمة على معرض ليبيا للغذاء)، قال للأناضول، إن عدد الشركات المشاركة في معرض ليبيا للغذاء، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، بلغ 108 شركات محلية وأجنبية.

وأضاف قرواش، "أن عدد الشركات التركية المشاركة في المعرض بلغ 39 شركة، وتعتبر أكبر دولة مشاركة بعد ليبيا المستضيفة، وبعدها تأتي مشاركة مصر بـ 23 شركة".

وأوضح أن الهدف من المعرض، هو الارتقاء بالاقتصاد الليبي وتعريف الشركات الأجنبية بالسوق الليبية، وخلق لقاءات بين الشركات المحلية والأجنبية، وكذلك التعريف بالسلع للشركات المحلية.

من جانبه، قال محمد الرعيض، رئيس عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، إن المعرض من أهم الفعاليات الاقتصادية في ليبيا من حيث الحجم والعدد، وتميز بمشاركات دولية مثل تونس وتركيا ومصر والإمارات وإيطاليا.

وأضاف : "سعداء بوجود مثل هذه المعارض في مثل هذا الوقت، وهذه رسالة كبيرة للعالم وكل الدول التي تظن بأن ليبيا بلاد للفوضى وأنها غير مستقرة".

ولفت أن المعرض "سيكون فرصة يتم من خلالها الدعوة لكل الشركات العالمية، للعمل مع ليبيا والرجوع للاستثمار فيها.. هذه خطوة من الخطوات التي تساعدنا في إعادة الإعمار".