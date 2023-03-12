السيارة الكهربائية التركية "توغ" تطرح للبيع الأسبوع المقبل

أعلن وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، أن السيارة الكهربائية المحلية "توغ" (Togg) ستطرح للبيع خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، خلال مشاركته السبت، في فعالية لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا "موصياد"، بمدينة إسطنبول.

وأشار كاجر إلى أن تركيا أصبحت اليوم قاعدة الإنتاج اللامعة في منطقتها، وأنها بصدد تحقيق قفزة كبيرة في الفترة القادمة.

وقال: "أصبحت تركيا اليوم رابع أكبر مصنع للسيارات في أوروبا والرابع عشر على مستوى العالم، وأمامنا الآن نافذة فرص كبيرة".

وأضاف: "سيارة تركيا توغ ستطرح للبيع الأسبوع المقبل بإذن الله. سوف تلتقي توغ بشعبنا في الأيام المقبلة".

في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفا بشكل غير مباشر.

وكان كورجان قرة قاش، المدير التنفيذي لمجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة المحلية الكهربائية "توغ" (TOGG)، أعلن في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي أن "استقبال الطلبات الأولية لشراء سيارة "توغ" سيبدأ اعتباراً من النصف الثاني من فبراير الماضي، موضحاً أنه سيكون اعتماداً على ثلاثة طرق هي سحب القرعة والمنافسة الرقمية ومناقصات الأصول الرقمية المشفّرة (إن إف تي)".

ولفت إلى أن شركة "توغ" بصدد إنتاج 2023 سيارة بمواصفات خاصة خلال العام الجاري، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، مشيرًا أن النسخ المذكورة سوف يتم بيعها عبر مناقصات الأصول الرقمية المشفّرة "إن إف تي".

كما أشار قره قاش، إلى أن "توغ" تهدف إلى إنتاج ما مجموعه حوالي 20 ألف مركبة في عام 2023، وكذلك دخول السوق العالمية.