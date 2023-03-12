تركيا تسجل رقماً قياسياً في صادراتها لفرنسا خلال أول شهرين من 2023

أظهرت بيانات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك تسجيل تركيا رقماً قياسياً في قيمة صادراتها إلى فرنسا هو الأعلى على الإطلاق خلال أول شهرين من العام الجاري 2023.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأناضول عن المجلس، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى فرنسا ملياراً و532 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري.

والرقم المذكور هو الأعلى على الإطلاق خلال يناير/ كانون الثاني- فبراير/ شباط إلى فرنسا.

ومقارنة بالفترة نفسها من 2022 ارتفعت قيمة الصادرات بمعدل 15.7 بالمئة.

وحلت فرنسا في المرتبة الـ 6 كأكثر الدول التي صدرت إليها تركيا خلال الفترة ذاتها.

وجاءت صادرات قطاع صناعة السيارات في المركز الأول بقيمة 628 مليوناً و680 ألف دولار.