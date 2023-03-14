"توغ" التركية تعلن سعر سيارتها الكهربائية

أعلنت شركة توغ (togg) التركية لصناعة السيارات الكهربائية، أنّ سعر سيارتها من موديل "تي 10 إكس" سيبدأ من 953 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار).

وذكر بيان الشركة الثلاثاء أنّها ستتلقى طلبات الحجز المسبق لشراء السيارة بين 16 و27 مارس الجاري.

ويتم حجز المسبق للسيارة على موقع الشركة "www.togg.com.tr" وعبر تطبيق "Trumore".

والسيارة التي أعلنت الشركة عن سعرها وطرحها للبيع من فئة "C-SUV" وستطرح للبيع بنسختين.

فئة "T10X RWD" ستكون بدفع خلفي وباستطاعة 160 كيلو واط/ 218 حصان وبعزم دوران 350 Nm وبنسختي بطاريات 314 كيلو متر و523 كيلو متر.

وسيكون سعر الموديل "T10X" من فئة V1 RWD ذات المدى القياسي، 953 ألف ليرة (نحو 50 ألف دولار) أما فئة V2 RWD ذات المدى القياسي مليون و55 ألف ليرة (نحو 55.6 ألف دولار)

وسعر فئة V2 RWD ذات المدى الطويل، مليون 215 ألف ليرة تركية (نحو 64 ألف دولار)

ويمكن لبطارية السيارة من طراز " تي 10 أكس" الوصول إلى 80 بالمئة شحن في فترة أقصر من 28 دقيقة بفضل الشحن السريع.

وتوفر "تي 10 أكس" قيادة آمنة في كافة ظروف الطرق بفضل 7 وسائد هوائية ونظام مساعدة قيادة متقدم يدعم بنية تحتية قوية ومتينة.

ولأول مرة في تركيا، تقدم "تي 10 أكس" على مستوى فئتها ميزة "مساعد السائق في الازدحامات المرورية" التي توفر للمستخدمين رفع أيديهم من عجلة القيادة والمضي قدمًا في حركة المرور الكثيفة التي تصل سرعة القيادة القصوى فيها إلى 15 كيلومتر بالساعة.

في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفا بشكل غير مباشر.