"صن إكسبريس" للطيران تشهد زيادة في الحجوزات في تركيا بعد الزلازل

أعلنت شركة "صن إكسبريس" التركية الألمانية للخطوط الجوية، إن الحجوزات الصيفية لتركيا قفزت اعتباراً من هذا الشهر بعد انخفاض أصابها بسبب الزلازل الكارثية التي ضربت المنطقة الجنوبية الشرقية.

وعلى هامش مؤتمر صحفي عُقد في إسطنبول يوم الثلاثاء، قال ماكس كوناتسكي الرئيس التنفيذي لشركة الطيران إن الشركة ستضيف 26 مساراً جديداً هذا الصيف بخطوة وُصفت بأنها أكبر توسع لشبكة النقل الخاصة بالشركة في تاريخها، وتتوقع أن تنقل أكثر من 12 مليون مسافر بحلول نهاية العام.

وأوضح كوناتسكي إنه في غضون أيام بعد الزلازل الهائلة التي وقعت في السادس من فبراير/شباط، التي أودت بحياة أكثر من 48 ألف شخص وشردت الملايين جنوب شرق تركيا، انخفضت الحجوزات بنسبة 50%.

وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الأول بعد الزلزال مباشرة، شهدنا انخفاضاً كبيراً في الطلب الدولي بما يقرب من 50 إلى 52%".

وأضاف: "لكن في غضون أسبوع أو أسبوعين بعد ذلك، بدأنا نشهد ارتفاعاً طفيفاً في الطلب... وبعد مرور 10 أيام تالية، تعافى الطلب تماماً. ووفقاً لأرقام بداية شهر مارس/ آذار، حققنا حجوزات مسبقة بنسبة 60% أعلى من العام الماضي".

وأكد كوناتسكي أنهم واثقون من "قوة تركيا التي لا تتزعزع في قدرتها على التعافي بسرعة".

وقال: "من أجل دعم هذا التعافي، ركزنا على تعزيز السياحة المحلية والدولية بشكل مكثفٍ بصفتنا سفراء السياحة التركية".

هذا وقدّم المسؤول التنفيذي خلال المؤتمر الصحفي معلومات عن الشركة التي تتخذ من أنطاليا مقراً لها، تُفيد بأن "صن إكسبريس" نقلت رقماً قياسياً يبلغ 10.7 مليون مسافر بشكل رئيسي بين تركيا والدول الأوروبية العام الماضي، وبمعدل أعلى بـ 85% من مستويات ما قبل الوباء.

وأكد أن الناقلة حققت عام 2022 إيرادات قياسية بلغت 1.6 مليار دولار، و 91 مليون دولار في الأرباح المحتسبة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك.

يُذكر أن عدد الوافدين الأجانب إلى تركيا ارتفع بنسبة 80.33% على أساس سنوي، ووصل إلى 44.6 مليون مسافر عام 2022، وهو ما ينقص قليلاً عن ذروة 45.1 مليون عام 2019.

وقفزت عائدات السياحة بنسبة 53.4% لتصل إلى مستوىً قياسي بلغ 46.3 مليار دولار العام الماضي، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 38.4 مليار دولار عام 2019 قبل انتشار الوباء.

وتتوقع الحكومة التركية وصول الوافدين الأجانب إلى 60 مليون هذا العام، وتتوقع كذلك زيادة الإيرادات إلى 56 مليار دولار.

وقال كوناتسكي إنه من المنتظر أن تحقق شركة "صن إكسبريس" 1.74 مليار دولار في الإيرادات، و 85.7 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب هذا العام.

وقال: "لدينا عوامل كثيرة تقود إلى التقلبات مثل التضخم والوقود والعملات الأجنبية. لهذا السبب نحن متحفظون في هذا الافتراض" مضيفاً أن الشركة تنفذ استراتيجيات تحوّطٍ ناجحةٍ للوقود والعملات الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن "صن إكسبريس" تُسيّر رحلات إلى 60 وجهةً في 30 دولة، وإلى أكثر من 185 مساراً من تركيا. وأكد كوناتسكي على أن الشركة ستزيد سعة مقاعدها بنسبة 13% هذا العام، مضيفاً أنها ستعمل بأسطول من 66 طائرة هذا الموسم.