شركات تركية رائدة في مجال الصناعات الفضائية تشارك في معرض Satellite 2023

تشارك كبرى الشركات التركية الرائدة في مجال الصناعات الفضائية في معرض "Satellite 2023" الأكبر في مجال الأقمار الصناعية والمقام حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويلتقي في المعرض الذي يقام منذ أكثر من 30 عاما، أكبر مصنعي الأقمار الصناعية ومشغليها في العالم.

وستقوم شركات توساش وتوركسات وبروفن التركية بعرض منتجاتها في المعرض الذي يحضره عدد كبير من المهندسين ومسؤولي عدد كبير من البلدان حول العالم.

وفي تصريح للأناضول، قال نائب رئيس شركة توساش التركية سلمان ناس، إن شركته اطلعت على أحدث التقنيات المعروضة في المعرض وعقدت اجتماعات ثنائية مع عدد من الشركات المشاركة.

وأوضح أن شركته عرضت في المعرض القمر الصناعي "TÜRKSAT 6A" وأطلعت المشاركين على معلومات وافية حوله.

وذكر ناس أن القمر الصناعي المتخصص في أعمال المراقبة "GÖKTÜRK" يتم عرضه في معرض "Satellite 2023".

يذكر أن معرض "Satellite 2023" بدأ يوم 14 مارس/ آذار الجاري وتُختتم فعالياته يوم 16 مارس الحالي.