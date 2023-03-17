طلبات التسجيل المسبق على سيارة توغ يشهد ازدهاراً كبيراً

تسابق الأتراك على الإنترنت بدء من يوم الخميس سعيًا لأن يصبحوا من أوائل المالكين لأول علامة تجارية للسيارات المصنعة محليًا في تركيا بعد فتح باب التسجيل المسبق وتحديد سعر السيارة.

أشارت شركة صناعة السيارات إلى أنه تم إجراء أكثر من 7730 طلبًا مسبقًا في الساعات الأربع الأولى للمركبة الكهربائية Togg طراز T10X.

وقالت على تويتر "أكثر من مجرد شكر... في الساعات الأربع الأولى من عملية الطلب المسبق... تجسيل 7734 طلب. شكرًا لثقتكم بنا. هذا هو فخرنا".

سيتم تحديد المشترين الأوائل الذين سيحصلون على السيارة في وقت لاحق من العام عن طريق السحب المخطط لتوزيع 12000. وستستمر الطلبات المسبقة حتى 27 مارس.

يحق لكل مستخدم فردي يقوم بإنشاء Tru.ID عبر تطبيق Trumore أو موقع Togg الإلكتروني المشاركة في السحب وتحديد مواصفات السيارة وإجراء الدفعة المقدمة بقيمة 60.000 ليرة تركية إلى محفظة Trumore الإلكترونية عبر تحويل الأموال أو بطاقة ائتمان.

بعد الطلب المسبق، سيتم إجراء الرسم الرقمي بحضور كاتب العدل في 28 مارس.

قالت شركة Togg يوم الثلاثاء إن الطراز الأول، وهو سيارة سيارة رياضية متعددة الأغراض SUV من الفئة C، سيتراوح سعره من 953000 ليرة تركية (حوالي 50230 دولارًا) إلى حوالي 1.22 مليون ليرة تركية.

السيارة، التي دخلت حيز الإنتاج في غضون خمس سنوات من مرحلة التصميم، يتم تصنيعها من قبل كونسورتيوم من خمس شركات تركية تسمى مجموعة مبادرة السيارات في تركيا، أو توغ Togg، بالتعاون مع اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا (TOBB).

بعد بدء الإنتاج التسلسلي في أواخر أكتوبر، قالت الشركة إن موديل T10X الكهربائي بالكامل سيباع مبدئيًا بمحرك واحد وخيارين للبطارية.

سيحتوي الطراز على مدى 314 أو 523 كيلومترًا اعتمادًا على حجم البطارية. كما سيتم طرح نوع المحرك المزدوج للبيع في الفترة المقبلة.

يمكن للإصدار الأول من T10X أن يتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.6 ثانية، بينما يمكن للإصدار الثاني، الذي سيبدأ تسليمه في 29 أكتوبر، أن يسير من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.8 ثانية.

يحتوي الإصدار الثاني أيضًا على نظام دفع رباعي، بقوة 320 كيلوواط (435 حصانًا).

يمكن إعادة شحن بطاريات طراز T10X حتى 80% في أقل من 28 دقيقة في محطات الشحن السريع.

يمكن للسائقين الاختيار من بين ستة ألوان مختلفة للسيارة.

وصفت شركة Togg نفسها بأنها علامة تجارية تقنية تمزج الخبرات الرقمية والمادية، وقد تعاونت مع العديد من الشركات الناشئة لإنشاء نظام بيئي جديد للتنقل.

ign: justify;">

وقالت شركة صناعة السيارات إنها تهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 20 ألف سيارة هذا العام.

رغم أنه يمثل مستوى منخفضًا مقارنة بالمعايير العالمية، إلا أن شركة Togg التي تحقق هذا المستوى من الإنتاج ستشهد مضاعفة أسطول السيارات الكهربائية في تركيا في غضون عام واحد.

تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية حوالي 100.000 سيارة سنويًا، وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى 175.000 بمجرد وصول مصنع Togg إلى طاقته الكاملة.

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية في تركيا بنسبة 172% على أساس سنوي في عام 2022 إلى 7300 وحدة، وفقًا لبيانات الصناعة. ومع ذلك، ظلت حصتهم أقل من 1% ضمن إجمالي سوق السيارات الذي بلغ حوالي 783 ألف وحدة العام الماضي.

وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 40% على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، في ما يُنظر إليه على أنه دفعة لمشروع السيارات الوطني.