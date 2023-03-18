84 دولة تختار تركيا لتعزيز قدراتها في مجال الصناعات الدفاعية

بلغ عدد الدول التي أبرمت اتفاقيات تعاون عسكري والصناعات الدفاعية مع تركيا 84 دولة.

ففي بيانات جمعتها الأناضول من مصادر في الصناعات الدفاعية التركية، شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة، تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز حضور هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وزيادة صادراته.

كما تقوم رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية، بعقد اجتماعات تقييمية مع شركات القطاع، لتحليل معطيات السوق وتحديد حجم العرض والطلب في هذا المجال، وذلك في إطار "مخطط التعاون الاستراتيجي الدولي" الذي أعدته لهذا الغرض.

الجهود التركية هذه أثمرت عن توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وصفقات التصدير لمختلف منتجات الصناعات الدفاعية.

وفي هذا الإطار، ارتفع عدد الدول التي أبرمت اتفاقيات تعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، إلى 84 دولة.

وتساهم اتفاقيات التعاون هذه في تعزيز حجم صادرات القطاع، وتزيل العقبات التي تعترض صفقات التصدير.

ومن أبرز الدول التي وقعت اتفاقيات تعاون في هذا المجال مع تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، والإمارات، وبريطانيا، وبنغلاديش، والجزائر، والصين، وفنلندا، وإسرائيل، والكويت، ومصر، والنرويج، وروسيا، وتونس والأردن.