تركيا تمتلك 73 بالمئة من احتياطي "البورون" العالمي

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، الأحد، أن تركيا تمتلك حوالي 73 في المائة من احتياطيات معدن "البورون" في العالم.

وأشار دونماز، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إلى استخدام معدن "البورون" في قطاعات إستراتيجية كالصناعات الدفاعية والسيارات والفضاء والإلكترونيات والصناعات النووية.

ولفت في هذا الإطار إلى أن "مصنع باندرما لإنتاج البورون، المزمع افتتاحه الأحد في ولاية باليكسير، يعد الأول في مجاله في تركيا وواحداً من بين النماذج القليلة في العالم".

وأوضح أن "حمض البوريك وبعضا من مصادر الكربون يتحولان إلى كربيد البورون عند التفاعل في درجة 2400".

ولفت دونماز إلى أن هذه المادة تعد ثالث أصلب مادة في العالم بعد الماس ونتريد البورون المقاومين للتفاعل الكيميائي العالي ودرجات الحرارة المرتفعة.

ومن بعض مزايا كربيد "البورون"، وفق الوزير التركي أنها تتمتع بكثافة منخفضة حيث إن سترة فولاذية مدعمة بكربيد البورون أخف بمقدار الثلث من السترة الفولاذية العادية، وفوق ذلك أكثر متانة.

وشدد أنه مع هذا المشروع (مصنع كربيد البورون) ستتخلص تركيا من الاعتماد إلى الخارج في توفير المواد الخام لصناعة الدروع.

و اليوم الأحد، يفتتح الرئيس رجب طيب أردوغان أول مصنع لكربيد البورون في تركيا بمنطقة باندرما بولاية باليكسير شمال غربي البلاد، حيث يوفر المصنع وظائف لـ 279 شخصاً، بطاقة إنتاجية تبلع ألف طن من كربيد البورون سنوياً.