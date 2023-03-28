عدد المتقدمين لشراء سيارة "توغ" الكهربائية التركية يتجاوز 177 ألفا

أعلنت الشركة المصنعة لسيارة "توغ" الكهربائية التركية بلوغ عدد المتقدمين بطلبات شراء الطراز شراء الطراز (T10X 1)، 177ألفاً و467 شخصاً.

وشكرت شركة "توغ" (togg) في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، جميع الراغبين في شراء السيارة المحلية.

وأوضحت أن القرعة التي ستحدد أسماء الفائزين بالدفعة الأولى من السيارة ستسحب غداً الأربعاء.

وأضافت أنه بإمكان المعنيين متابعة سحب القرعة عبر موقعها على يوتيوب "http://youtube.com/@Togg" .

وقبل أيام، أعلنت شركة "توغ"، أنها ستوفر عدداً أكبر مما كان مخطط له مسبقاً كجزء من عمليات التسليم الأولية للسيارة الكهربائية من طراز T10X" ، وذلك نظراً للطلب المتزايد بعد إطلاق عملية الطلب المسبق.

وسبق أن أعلنت الشركة التركية لصناعة السيارات الكهربائية أنّ سعر سيارتها من موديل "تي 10 إكس" سيبدأ من 953 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار).

في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنوياً عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألف غير مباشرة.