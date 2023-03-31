تركيا توقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مشاركتها في السوق الموحدة

وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تمكنها من المشاركة في برنامج السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في الفترة من 2021 - 2027.

ووفق بيان صادر عن إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي، الجمعة، وقع الاتفاقية من الجانب التركي نائب وزير الخارجية ومدير شؤون الاتحاد الأوروبي السفير محمد كمال بوزاي، والمديرة العامة للاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والصناعة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة كرستين جورنا في مراسم عبر الإنترنت.

وقال بوزاي خلال المراسم أن الاتحاد الأوروبي وتركيا لديهما تقليد طويل من الشراكة في مجالات التجارة والتصنيع وريادة الأعمال والصناعة.

وأضاف السفير بوزاي أن برنامج السوق الموحد الذي يطور شراكات بين الشركات التركية والأوروبية ورجال الأعمال سيكون بمثابة رافعة مهمة لجميع أصحاب المصلحة في الاقتصادين التركي والأوروبي.

ومن خلال الاتفاقية المذكورة سيكون تعاون تركيا مع الاتحاد الأوروبي في السوق الموحدة أقوى في الفترة 2021-2027.